منظومة تقنية لحوكمة إدارة التبرعات واستدامة حفظ النعمة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعزيزا لريادة المملكة في العمل التنموي، وزيادة مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي، وقعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» متمثلة بالمنصة الوطنية للعمل الخيري «إحسان»، أخيرا مذكرة تفاهم مع مؤسسة حفظ النعمة الأهلية تهدف إلى عرض فرص وحالات التبرع لدعم البرامج والمبادرات مما يحقق استدامة أعمال قطاع حفظ النعمة في المملكة.

كما تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين المؤسسة و»إحسان» في تفعيل مجموعة من البرامج والمبادرات المجتمعية المشتركة، وبناء منظومة تقنية متكاملة لحوكمة إدارة التبرعات واستدامتها.

وتعليقاً على توقيع المذكرة، أعرب الأمين العام لمؤسسة حفظ النعمة المهندس عبدالله بن سعيد، عن سعادته بتوقيع هذه المذكرة مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والاستفادة من منصة إحسان للعمل الخيري والتي ستلعب دورا مهما في تمكين المؤسسة من الوصول إلى شريحة أوسع من المانحين والداعمين لبرامج ومبادرات المؤسسة لتمكين جمعيات القطاع في تحقيق أهدافها للحد من هدر النعم.

وقال الأمين العام: نثق بأن هذه المذكرة ستسهم في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية في مجال دعم وتمكين جمعيات حفظ النعمة حول المملكة، مقدما شكره للمسؤولين في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ومنصة إحسان على تعاونهم المثمر وصولا لتوقيع هذه المذكرة.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمنصة إحسان للعمل الخيري المهندس إبراهيم الحسيني، أهمية التعاون والشراكة مع مؤسسة حفظ النعمة، مشيرا إلى أن منصة إحسان ستسهم في تعزيز الوصول والشفافية لدى أفراد المجتمع والجهات المانحة من خلال توفير آلية آمنة وسهلة لإسهاماتهم في برامج ومبادرات المؤسسة لتتمكن من تحقيق أهدافها الطموحة للحد من هدر النعم وصولا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في هذا المجال.

أبرز أهداف المذكرة: