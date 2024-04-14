«الجوازات» تصدر 16,667 قرارا إداريا بحق المخالفين

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وأكدت الجوازات على جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.
ودعت إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الاتصال بالرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، والرقم 999 في بقية مناطق المملكة.
وكانت المديرية العامة للجوازات دشنت اخيرا المرحلة الأولى من البوابات الالكترونية لإنهاء إجراءات المسافرين في صالات السفر 3 و4 بمطار الملك خالد الدولي في الرياض.
ويهدف تدشين البوابات الالكترونية إلى تمكين المسافرين من إنهاء إجراءات سفرهم ذاتيا دون تدخل بشري وبشكل سهل وسريع لتوفير الوقت والجهد، ويتطلب تنفيذ ذلك توفر الخصائص الحيوية (البصمة) للمسافرين في أنظمة الجوازات.
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