استئناف الدراسة مع عودة التوقيت الصيفي اليوم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستأنف نحو 6 ملايين طالب وطالبة الفصل الدراسي الثالث اليوم، بعد انتهاء إجازة عيد الفطر مع عودة التوقيت الصيفي.

وفي الرياض يعود 1.6 مليون طالب وطالبة من مختلف المراحل التعليمية إلى مقاعد الدراسة.

وهنأ المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور نايف الزارع جميع منسوبي ومنسوبات وطلاب وطالبات الإدارة العامة للتعليم بمناسبة عيد الفطر، داعيا الله أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال.

وأضاف أنه وبحسب تحديد أوقات الدوام خلال العام الدراسي سيبدأ الاصطفاف الصباحي في جميع المدارس 6:15 صباحا، فيما تبدأ الحصة الأولى 6:30 صباحا.

وأكد دور الأسرة الإيجابي والمؤثر في تشجيع وتحفيز أبنائها على الالتزام والانضباط الحضوري، مشيرا إلى أهمية الشراكة والتعاون بين المدرسة والأسرة في رفع مستوى الانضباط المدرسي.

ولفت الانتباه إلى أن الحملة التوعوية التي تستمر طوال الفصل الثالث من العام الدراسي الحالي تركز على فترات الدراسة في رمضان، وما قبل الاختبارات، وما بعد الإجازات، وتستهدف الطلبة في التعليم العام ومنسوبي الهيئة التعليمية والإدارية والأسر وأولياء الأمور.

