برنامج جدة التاريخية يخدم 2.5 مليون زائر خلال شهر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن برنامج جدة التاريخية عن نجاح خطة رفع مستوى الخدمات في إدارة المرافق ونجاح خطة إدارة الحشود في منطقة جدة التاريخية بحضور أكثر من 2.5 مليون زائر خلال رمضان الماضي.

وشكلت هذه الزيادة الكبيرة في عدد الزوار تأكيدا على مكانة منطقة جدة التاريخية كوجهة ثقافية مهمة في المملكة، وبذلك تكون المنطقة عززت مكانتها كنموذج يحتذى به في الاستدامة والتطوير الحضري، وفي الحفاظ على الأمن والتنظيم وسهولة الحركة والتنقل، ما يعكس التزام البرنامج بتعزيز جودة الحياة في المنطقة وتحسين تجربة الزوار.

وتعمل إدارة المرافق في برنامج جدة التاريخية في مساحة تمتد على 2.5 كلم2 بالمنطقة، وتقدر القوى العاملة بها بما يزيد عن 830 موظفا، وبلغ عدد ساعات عملهم خلال رمضان 250 ألف ساعة، وجرى استخدام 600 معدة وأداة للنظافة، فيما بلغت كمية المواد الكيميائية الصديقة للبيئة المستخدمة 16 ألف لتر.

والتزاما بأعلى معايير الصحة العامة، قامت إدارة المرافق بالمحافظة على مستوى النظافة والخدمات في دورات المياه العامة بالمنطقة، والتي بلغ معدل استخدامها 5 آلاف مستخدم يوميا، مع بقاء استهلاك المياه ضمن معدلات متوازنة.

تحقيق الاستدامة وتقليل الأثر البيئي: