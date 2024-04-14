شكرا لقرائتكم خبر برنامج جدة التاريخية يخدم 2.5 مليون زائر خلال شهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وشكلت هذه الزيادة الكبيرة في عدد الزوار تأكيدا على مكانة منطقة جدة التاريخية كوجهة ثقافية مهمة في المملكة، وبذلك تكون المنطقة عززت مكانتها كنموذج يحتذى به في الاستدامة والتطوير الحضري، وفي الحفاظ على الأمن والتنظيم وسهولة الحركة والتنقل، ما يعكس التزام البرنامج بتعزيز جودة الحياة في المنطقة وتحسين تجربة الزوار.
وتعمل إدارة المرافق في برنامج جدة التاريخية في مساحة تمتد على 2.5 كلم2 بالمنطقة، وتقدر القوى العاملة بها بما يزيد عن 830 موظفا، وبلغ عدد ساعات عملهم خلال رمضان 250 ألف ساعة، وجرى استخدام 600 معدة وأداة للنظافة، فيما بلغت كمية المواد الكيميائية الصديقة للبيئة المستخدمة 16 ألف لتر.
والتزاما بأعلى معايير الصحة العامة، قامت إدارة المرافق بالمحافظة على مستوى النظافة والخدمات في دورات المياه العامة بالمنطقة، والتي بلغ معدل استخدامها 5 آلاف مستخدم يوميا، مع بقاء استهلاك المياه ضمن معدلات متوازنة.
تحقيق الاستدامة وتقليل الأثر البيئي:
- 1900 طن من النفايات.
- 70 طن صناديق كرتون.
- 380 ألف كيس نفايات.
- 550 عملية لنقل النفايات إلى المردم.
كانت هذه تفاصيل خبر برنامج جدة التاريخية يخدم 2.5 مليون زائر خلال شهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.