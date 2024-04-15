الأرصاد تكشف عن توقعات الطقس في المملكة اليوم

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس اليوم، حيث يُتوقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة في بعض المناطق. ستكون هذه الأمطار مصحوبة برياح نشطة تثير الأتربة والغبار وزخات من البرد، مما قد يؤدي إلى جريان السيول في بعض أجزاء من الحدود الشمالية والجوف وحائل والقصيم والرياض والشرقية.
أما في مناطق نجران وجازان وعسير والباحة، فمن المتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، وستكون مصحوبة برياح نشطة تثير الأتربة والغبار. وهناك أيضًا احتمالية لتساقط بعض الأمطار الخفيفة في الأجزاء الشرقية من المدينة المنورة وتبوك.
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