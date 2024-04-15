1.6 مليون طالب وطالبة بتعليم الرياض يستأنفون الدراسة غدا

يعود أكثر من 1.6 مليون طالب وطالبة بمدارس منطقة الرياض من مختلف المراحل التعليمية غداً الاثنين الـ 6 من شوال الجاري إلى مقاعد الدراسة، لاستكمال الفصل الثالث من العام الدراسي الحالي بعد إجازة عيد الفطر المبارك.

وبين المتحدث الرسمي لتعليم الرياض عبدالسلام الثميري أنه وبحسب تحديد أوقات الدوام خلال العام الدراسي سيبدأ الاصطفاف الصباحي في جميع المدارس الساعة 6:15 صباحاً، فيما تبدأ الحصة الأولى الساعة 6:30 صباحاً.

وأوضح أن إدارة "تعليم الرياض" أطلقت حملة توعوية إعلامية لتعزيز الانضباط المدرسي لدى الطلبة بمختلف المراحل التعليمية، تحت شعار " لانضباطك.. أثر ".