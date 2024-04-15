شكرا لمتابعة خبر عن هل يُشهر بالمتحرش في حال كان التحرش في حدود المنزل؟ محام يجيب .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد المحامي الدكتور حمود الناجم ، على أن التحرش لفظ واضح وصريح ودقيق ، وهو كل لفظ أو إشارة أو فعل ذات مدلول جنسي تصدر من شخص ضد مواجهة شخص آخر .

وأجاب الناجم عما إذا كان يُشهر بالمتحرش في حال وقع في حدود المنزل ، موضحاً : ” هذا هو ما يُعاقب عليه النص النظامي ، والذي تراقبه الجهات الضبطية والتحقيقية ، ومن ثم المحاكمة وتصدر عليه العقوبة بهذا “.

واختتم حديثه : ” لابد أن يكون اللفظ مقروناً بمدلول جنسي ، وهذه احترازات من الإداعاءات الكاذبة ، وهذا الجانب لا يجب أن يغفل ، لذلك جاءت هذه النصوص حامية للمجتمع” .