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هل يُشهر بالمتحرش في حال كان التحرش في حدود المنزل؟ محام يجيب .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - أكد المحامي الدكتور حمود الناجم ، على أن التحرش لفظ واضح وصريح ودقيق ، وهو كل لفظ أو إشارة أو فعل ذات مدلول جنسي تصدر من شخص ضد مواجهة شخص آخر .

وأجاب الناجم عما إذا كان يُشهر بالمتحرش في حال وقع في حدود المنزل ، موضحاً : ” هذا هو ما يُعاقب عليه النص النظامي ، والذي تراقبه الجهات الضبطية والتحقيقية ، ومن ثم المحاكمة وتصدر عليه العقوبة بهذا “.

واختتم حديثه : ” لابد أن يكون اللفظ مقروناً بمدلول جنسي ، وهذه احترازات من الإداعاءات الكاذبة ، وهذا الجانب لا يجب أن يغفل ، لذلك جاءت هذه النصوص حامية للمجتمع” .

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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