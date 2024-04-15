تراند اليوم : مسؤولون أمريكيون يكشفون موعد الرد الإسرائيلي المتوقع على الهجوم الإيراني

صحيفة الخليج 365 : نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" The Wall Street Journal الأميركية، عن 3 مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، قولهم إن إسرائيل قد ترد على الهجوم الإيراني، اليوم الاثنين.

وأكد المسؤولون أن الولايات المتحدة لن تشارك في أي عملية هجومية ضد إيران، وستعمل على تشكيل جبهة دبلوماسية موحّدة مع حلفائها في محاولة لمنع الأعمال العدائية من التصاعد إلى حرب مفتوحة يمكن أن تجتاح الشرق الأوسط وتورطها.

وأطلقت إيران مئات الطائرات المسيرة والصواريخ على إسرائيل، مساء السبت، ردا على هجوم إسرائيلي على القنصلية الإيرانية في سوريا في الأول من أبريل الجاري.