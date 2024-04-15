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شكرا لقرائتكم خبر عن تقليل الهدر ومخزن لـ ”الفصائل النادرة“.. مشروعات جديدة لـ «بنوك الدم» في 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة الصحة عن إطلاق حزمة من المشاريع الإستراتيجية لبنوك الدم، التي تطلقها خلال العام الجاري 2024، بهدف إلى تعزيز كفاءة هذه الخدمات الحيوية وضمان توفيرها بجودة عالية تلبي احتياجات المرضى.
وأوضحت أنه على رأس هذه المشاريع، مبادرة تقليل هدر الدم، والتي تسعى إلى الحد من هدر مكونات الدم في جميع أنحاء المملكة، من خلال تحسين جودة المنتجات ومراقبة مستويات المخزون بدقة.
وأشارت الوزارة إلى تنفيذ مشروع «Freezing»، بهدف بناء مخزون إستراتيجي من هذه الفصائل النادرة في بنوك الدم المركزية، في كل من الرياض والشرقية ومكة المكرمة، وذلك خلال 12 شهرًا.
وبيّنت أنه مشروع استراتيجي يقوم على أساس تجميد عدد كافٍ من الفصائل النادرة في بنوك الدم المركزية، من أجل بناء احتياطي وطني ملائم من هذه الفصائل.
ولفتت الوزارة إلى حرصها على تعزيز منظومة سجلات المتبرعين بالدم، من خلال مشروع إنشاء سجل وطني لفصائل الدم النادرة، ومشروع إنشاء السجل الوطني لبيانات المتبرعين بالدم.
وبيّنت أنها تهدف إلى تحسين جودة التبرع بالدم التعويضي من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
وإيمانًا بأهمية دور المرأة في دعم منظومة التبرع بالدم، تُطلق الوزارة مبادرة لزيادة نسبة التبرع بالدم الطوعي النسائي في المملكة إلى 30% بحلول عام 2030.
قالت الوزارة: إنها تُنفذ مشروع زيادة الطاقة الاستيعابية لبنوك الدم المركزية والمساندة؛ لضمان تلبية احتياجات المملكة المتزايدة من خدمات بنوك الدم، مؤكدةً أن هذه المشاريع تُجسد التزام وزارة الصحة الراسخ بتقديم خدمات بنوك الدم بأعلى مستويات الجودة والكفاءة، بما يُسهم في تعزيز منظومة الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية وتحقيق رؤية المملكة 2030.
وأوضحت أنه على رأس هذه المشاريع، مبادرة تقليل هدر الدم، والتي تسعى إلى الحد من هدر مكونات الدم في جميع أنحاء المملكة، من خلال تحسين جودة المنتجات ومراقبة مستويات المخزون بدقة.
مخزون إستراتيجي
وأشارت الوزارة إلى تنفيذ مشروع «Freezing»، بهدف بناء مخزون إستراتيجي من هذه الفصائل النادرة في بنوك الدم المركزية، في كل من الرياض والشرقية ومكة المكرمة، وذلك خلال 12 شهرًا.
وبيّنت أنه مشروع استراتيجي يقوم على أساس تجميد عدد كافٍ من الفصائل النادرة في بنوك الدم المركزية، من أجل بناء احتياطي وطني ملائم من هذه الفصائل.
سجل وطني لفصائل الدم
ولفتت الوزارة إلى حرصها على تعزيز منظومة سجلات المتبرعين بالدم، من خلال مشروع إنشاء سجل وطني لفصائل الدم النادرة، ومشروع إنشاء السجل الوطني لبيانات المتبرعين بالدم.
وبيّنت أنها تهدف إلى تحسين جودة التبرع بالدم التعويضي من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
وإيمانًا بأهمية دور المرأة في دعم منظومة التبرع بالدم، تُطلق الوزارة مبادرة لزيادة نسبة التبرع بالدم الطوعي النسائي في المملكة إلى 30% بحلول عام 2030.
تعزيز منظومة الصحة
قالت الوزارة: إنها تُنفذ مشروع زيادة الطاقة الاستيعابية لبنوك الدم المركزية والمساندة؛ لضمان تلبية احتياجات المملكة المتزايدة من خدمات بنوك الدم، مؤكدةً أن هذه المشاريع تُجسد التزام وزارة الصحة الراسخ بتقديم خدمات بنوك الدم بأعلى مستويات الجودة والكفاءة، بما يُسهم في تعزيز منظومة الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية وتحقيق رؤية المملكة 2030.