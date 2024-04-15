شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الطائف ترفع 13.5 ألف طن من النفايات والمبعثرات خلال 5 أيام والان نبدء بالتفاصيل

معالجة التشوه البصري

الرش الضبابي والاحترازي

الدمام - شريف احمد - أزالت أمانة الطائف خلال الخمسة أيام الماضية من شهر شوال الجاري أكثر من 13.5 ألف طن نفايات ومبعثرات من الأسواق والحدائق والمنتزهات العامة والمواقع السياحية والأحياء، وتم نقل النفايات الصلبة والمنزلية ومبعثرات الحدائق العامة إلى الطمر الصحي بشرق المدينة.ونجحت الأمانة في تطبيق خطة النظافة الموسمية لشهر رمضان وعيد الفطر المبارك للعام الحالي 1445هـ، حيث تم دعم المدينة والمواقع ذات الارتياد الكثيف بأكثر من 800 حاوية إضافية، مع إعادة جدولة وتوزيع الحاويات في الأسواق وبجوار الجوامع والشوارع التجارية والمتنفسات العامة، ودعم عمل الفرق الميدانية والضواغط والمكانس الآلية، ونشر المراقبين في كافة الأحياء والمواقع السياحية لمعالجة الملاحظات والبلاغات حال ورودها من خلال توجيه فرق العمل الميدانية لمباشرة البلاغات.عملت شركات النظافة في 5 مشاريع للنظافة والصحة العامة على تغطية الأحياء السكنية والضواحي والمراكز والقرى التابعة في كافة المحاور، مع تشغيل مكثف للطمر الصحي، بما يحقق النظافة المتكاملة لكافة المواقع، واستمرار تقديم الجهود في مواقع كثافة الإقبال طوال الفترة الماضية، والتجاوب الفوري مع جهود معالجة التشوه البصري، ومبادرات الأمانة لتعزيز الصحة العامة.شملت خطة الأمانة الموسمية للوقاية الصحية تكثيف أعمال الرش الضبابي والاحترازي واليدوي والبودرة، إضافة إلى دعم أعمال الاستكشاف الحشري، ورش ومعالجة المستنقعات المائية والمواقع الرطبة، ومكافحة بؤر تكاثر الحشرات والقضاء عليها، واحتواء جميع الملاحظات التي قد تؤثر على الصحة العامة، وإيجاد البدائل المناسبة وقت الحاجة بما يعزز أعمال الوقاية اللازمة، وتحقيق الأهداف المرجوة من الخطة.