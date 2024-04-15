الأرصاد: فرصة لهطول الأمطار على معظم مناطق السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، الرياض والشرقية.
في حين تكون خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة وكذلك الأجزاء الشرقية من منطقتي المدينة المنورة وتبوك.
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