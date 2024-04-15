رصد قمر شوال في تربيعه الأول .. اليوم

وعدّ أبو زاهرة فترة التربيع الأول حيث يظهر نصف القمر مضاءً ونصفه الآخر مظلم الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير, وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدًا, خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي نظرًا لتداخل الضوء والظلال مما يعطي منظرًا ثلاثي الأبعاد.
يُذكر أنه خلال الأيام القليلة المقبلة ستزداد المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء كل ليلة, وذلك مع اقتراب القمر من البدر المكتمل وبدلًا من شروق القمر بعد الظهر سوف يتأخر إلى أن يشرق مع غروب الشمس.
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