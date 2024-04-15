وأوضحت الهيئة أن الخدمة تتيح الاستفادة من مجموعة من الخدمات وهي: (حجز مقر التوريد - حجز موعد التوريد - الاستعلام عن بيانات الرخص المسجلة - الحصول على قوائم الشحنات المستلمة - إلغاء مقر التوريد - إلغاء موعد - الاستعلام عن المواعيد المسجلة).
وبينت أن هذه الخدمة تأتي تسهيلاً على المستفيدين في الحصول على الخدمات عبر أكثر من قناة.
كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق خدمة تفاعلية عبر whatsapp لمزارعي القمح المحلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.