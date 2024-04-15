شكرا لقرائتكم خبر عن بمناسبة عيد الفطر.. النيابة العامة تقيم حفلًا لمنسوبيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحضور النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، ووكيل النيابة الدكتور شلعان بن راجح الشلعان، أقامت الإدارة العامة للاتصال المؤسسي احتفالًا بمناسبة عيد الفطر المبارك في المقر الرئيسي للنيابة العامة بالرياض.

حضر الحفل عدد من وكلاء النيابة العامة المساعدين، وأعضاء مجلس النيابة العامة، ورؤساء ومدراء ومنسوبي المقر الرئيسي.

جهود عظيمة

ونوه المعجب خلال الحفل، بالجهود العظيمة التي بذلتها الدولة - أيدها الله - في شهر رمضان الماضي، من خلال تسخير كل الإمكانيات لقاصدي الحرمين الشريفين، والدعم السخي اللا محدود في أوجه الخير المتعددة التي تمت في الشهر الفضيل.

واختتم حديثه بالدعاء بأن يحفظ الله هذا الوطن الغالي، وأن يديم عليه الأمن والأمان والازدهار في ظل القيادة الرشيدة.