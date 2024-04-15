شكرا لقرائتكم خبر عن لتعزيز وتطوير التعاون.. وزير الخارجية يصل باكستان في زيارة رسمية والان نبدء بالتفاصيل

العلاقات السعودية الباكستانية

الدمام - شريف احمد - في زيارة رسمية، وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، إلى جمهورية باكستان الإسلامية.وكان في استقباله لدى وصوله العاصمة إسلام آباد وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار.ويبحث وفد المملكة رفيع المستوى مع الحكومة الباكستانية، سبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، تحقيقاً لتطلعات قيادتي البلدين الشقيقين.ويضم وفد المملكة، وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف ، والمستشار في الديوان الملكي الأستاذ محمد التويجري.كما يضم مساعد وزير الاستثمار المهندس إبراهيم المبارك، وعددٍ من كبار المسؤولين في وزارة الطاقة، وصندوق الاستثمارات العامة، والصندوق السعودي للتنمية.