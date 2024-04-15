شكرا لقرائتكم خبر عن في زيارة رسمية.. رئيس مجلس الشورى يصل إلى الأردن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل رئيس مجلس الشورى الشيخ د. عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، في مستهل زيارة رسمية على رأس وفد من المجلس، تلبية لدعوة رسمية تلقاها من رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة عمان، رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، وعدد من كبار المسؤولين في مجلس النواب الأردني.

علاقات وثيقة

وأشاد رئيس مجلس الشورى في تصريحٍ بهذه المناسبة بما تشهده العلاقات بين المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة من تقدمٍ وتعاونٍ في مختلف المجالات، مؤكدًا حرص القيادتين على تعزيز وتوطيد العلاقات الأخوية بين البلدين، بما يلبي طموحات البلدين والشعبين الشقيقين.

ونوه بالدور المهم الذي يؤديه مجلس الشورى، سعيًا إلى تعزيز العلاقات بين المملكة العربية السعودية مع الدول الشقيقة والصديقة، من خلال الدبلوماسية البرلمانية التي يسعى من خلالها المجلس إلى مد الجسور التي تعمل على توطيد العلاقات وبيان وجهات النظر، وإبراز مواقف المملكة تجاه مختلف القضايا والأحداث.

تعزيز التعاون

وسيعقد رئيس مجلس الشورى خلال الزيارة جلسة مباحثات مشتركة مع رئيس مجلس النواب بالمملكة الأردنية الهاشمية، تتركز حول تعزيز التعاون في المجالات البرلمانية، وتوحيد الجهود من خلال تنسيق المواقف والرؤى المشتركة بينهما في المحافل والمنابر الإقليمية والدولية، وتعزيز آليات الحوار والتعاون البرلماني.

كما يلتقي خلال الزيارة رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، وعددًا من مسؤولي مجلس الأعيان، كما يلتقي عددًا من كبار المسؤولين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

الوفد المرافق

ويضم وفد مجلس الشورى المرافق لرئيس مجلس الشورى عضو المجلس رئيس لجنة الصداقة السعودية الأردنية د. إبراهيم بن محمد القناص، وأعضاء المجلس مبارك بن خلف الدوسري، ود. هشام بن كمال الفارس، ود. عائشة بنت علي عريشي، ود. أميرة بنت أحمد الجعفري، ود. نجوى بنت عبدالكريم الغامدي، وعددًا من المسؤولين في المجلس.