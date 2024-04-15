شكرا لقرائتكم خبر عن أماكنها وموعدها.. عواصف ترابية على أجزاء من الرياض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حذر المركز الوطني للأرصاد من أتربة مثارة وعواصف ترابية على أجزاء من الرياض حتى الساعة 12 منتصف الليل، تشمل تأثيراتها المصاحبة رياحًا نشطة، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية كيلومتر واحد أو أقل.
ويشمل التنبيه بالإنذار الأحمر: الأفلاج والدوادمي والرين والسليل والقويعية وعفيف ووادي الدواسر.
بينما تستمر الحالة حتى الواحدة صباح الثلاثاء على الدرعية والعاصمة الرياض وحريملاء وضرما.
ويشمل التنبيه بالإنذار الأحمر: الأفلاج والدوادمي والرين والسليل والقويعية وعفيف ووادي الدواسر.
بينما تستمر الحالة حتى الواحدة صباح الثلاثاء على الدرعية والعاصمة الرياض وحريملاء وضرما.
أمطار رعدية
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل والقصيم والرياض والشرقية.
ولفت إلى أن الأمطار ستكون خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران و جازان وعسير والباحة، وكذلك الأجزاء الشرقية من منطقتي المدينة المنورة وتبوك.