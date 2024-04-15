أماكنها وموعدها.. عواصف ترابية على أجزاء من الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل والقصيم والرياض والشرقية.



ولفت إلى أن الأمطار ستكون خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران و جازان وعسير والباحة، وكذلك الأجزاء الشرقية من منطقتي المدينة المنورة وتبوك.