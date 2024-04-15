116 وظيفة أكاديمية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طرحت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، ممثلة بالإدارة العامة للموارد البشرية، 116 وظيفة أكاديمية، ترغب شغلها عن طريق المسابقة الوظيفية العامة.

وأوضح المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور طفيل اليوسف، أن هذه الوظائف تضمنت (79) وظيفة أكاديمية بدرجة (معيد)، يمكن للراغبين التقديم عليها من خلال الرابط المخصص، و37 وظيفة أكاديمية بدرجة (معلم ممارس) يتم التقدم لها من خلال رابط خاص، وذلك حسب التفاصيل المرفقة بالرابط الالكتروني من خلال موقع الجامعة.

وأشار اليوسف إلى أن التقديم على الوظائف سيبدأ يوم الأحد المقبل من الساعة 7:30 صباحا، حتى 2:30 ظهرا من يوم الخميس الموافق 16 شوال الحالي، (لمدة 5 أيام)، وذلك من خلال موقع الجامعة الالكتروني، حيث اشترطت الجامعة على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، وحاصل على معدل لا يقل عن تقدير جيد جدا.