انتظام 400 ألف طالب لمقاعد الدراسة بتعليم مكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتظم 409760 طالبا وطالبة بتعليم مكة المكرمة، بعد تمتعهم بإجازة العيد لاستكمال ما تبقى من الفصل الدراسي الثالث، وسط استعدادات كاملة أعدتها إدارة تعليم المنطقة من أجل تحقيق بيئة تعليمية حافلة بالنجاح والتفوق تحت عنوان «لانضباطك.. أثر».
ودعت إدارة التعليم الطلاب والطالبات على الانضباط في الحضور، مشيرة إلى أن الانضباط مسؤولية مشتركة بين الإدارة وأولياء الأمور من أجل مصلحة أبنائنا الطلاب.
من جهة أخرى أعلنت إدارة تعليم المنطقة عن توقيت الدوام الصيفي لجميع المدارس الصباحية والمسائية بدءا من أمس، وذلك بمختلف المراحل الدراسية للبنين والبنات للفترة المتبقية من الفصل الثالث للعام الدراسي الحالي.
وأوضحت أن الاصطفاف الصباحي سيكون عند الساعة 6:45 صباحا، والحصة الأولى عند الـ 7:00 صباحا على أن يكون الاصطفاف للمدارس المسائية عند الساعة 12:45 ظهرا والحصة الأولى 00 : 1 ظهرا.
وأكدت الإدارة على أهمية الانضباط الدراسي من اليوم الأول للعودة للدراسة، داعية أولياء الأمور على تعزيز قيمة الانضباط المدرسي لدى أبنائهم الطلبة تحت شعار « لانضباطك.. أثر».
يتوزع الطلاب والطالبات على:
- 15,265 فصلا.
- 1420 مدرسة بمختلف المراحل الدراسية.
- 29,140 معلما ومعلمة يدرسونهم.
- خطط تعليمية وتربوية منذ اليوم الأول.
- تفعيل اليوم الدراسي بكل جدية ونشاط.
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