«نورة» أول فيلم سعودي بمهرجان كان السينمائي 2024

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع اختيار مهرجان «كان السينمائي» على الفيلم السعودي «نورة» المدعوم من هيئة الأفلام عبر «ضوء»؛ وذلك للمشاركة في مسابقة نظرة ما «Un Certain Regard»، إحدى مسابقات المهرجان المقرر انعقاده مايو المقبل.

ويعد الفيلم الروائي الطويل «نورة» للكاتب والمخرج توفيق الزايدي، أحد أفلام برنامج «ضوء لدعم الأفلام» التي تقدمها هيئة الأفلام لدعم صناع الأفلام السعوديين المحترفين، انطلاقا من اهتمامها بتعزيز الإنتاج المحلي في المملكة، ودعما للمواهب الوطنية في قطاع صناعة الأفلام، كما حصل الفيلم لاحقا على الدعم من: برنامج جودة الحياة، أحد برامج رؤية المملكة 2030، وفيلم العلا، ومهرجان البحر الأحمر السينمائي، وجيل 2030.

وتدور أحداث الفيلم الذي تم تصويره في العلا في قرية بعيدة في المملكة خلال فترة التسعينيات الميلادية، حيث تقضي «نورة» معظم وقتها بعيدا عن عالم القرية، وهي قصة مؤثرة للغاية تدور حول شخصين يجدان بعضهما البعض، ويكتشفان صوت الإبداع والفن الدافع داخل نفسيهما، وهو من بطولة ماريا بحراوي ويعقوب الفرحان ومشاركة النجم عبدالله السدحان.

وتأتي أهمية هذا الاختيار كونه أول فيلم سعودي يتم اختياره ضمن البرنامج الرسمي لمهرجان كان، حيث يعد المهرجان من أبرز المنصات الدولية السينمائية، جاذبا الانتباه العالمي للصناع السينمائيين والمهتمين بالسينما من جميع أنحاء العالم، كما يؤكد القيمة الفنية والإبداعية للفيلم.