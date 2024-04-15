السعودية | رئيس مجلس الشورى يصل إلى الأردن في مستهل زيارة رسمية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وصل معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، في مستهل زيارة رسمية على رأس وفد من المجلس تلبية لدعوة رسمية تلقاها من رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي.

وكان في استقبال معاليه لدى وصوله مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة عمَّان، رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، وعددٌ من كبار المسؤولين في مجلس النواب الأردني.

وأشاد رئيس مجلس الشورى في تصريحٍ صحفي بهذه المناسبة بما تشهده العلاقات بين المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة من تقدمٍ وتعاونٍ في مختلف المجالات، مؤكداً حرص القيادتين على تعزيز وتوطيد العلاقات الأخوية بين البلدين؛ بما يلبي طموحات البلدين والشعبين الشقيقين.

ونوه بالدور الهام الذي يقوم به مجلس الشورى, سعياً إلى تعزيز العلاقات بين المملكة العربية السعودية مع الدول الشقيقة والصديقة، وذلك من خلال الدبلوماسية البرلمانية التي يسعى من خلالها المجلس إلى مد الجسور التي تعمل على توطيد العلاقات وبيان وجهات النظر، وإبراز مواقف المملكة تجاه مختلف القضايا والأحداث.

وسيعقد رئيس مجلس الشورى خلال الزيارة جلسة مباحثات مشتركة مع رئيس مجلس النواب بالمملكة الأردنية الهاشمية، تتركز حول تعزيز التعاون في المجالات البرلمانية، وتوحيد الجهود من خلال تنسيق المواقف والرؤى المشتركة بينهما في المحافل والمنابر الإقليمية والدولية، وتعزيز آليات الحوار والتعاون البرلماني، كما يلتقي معاليه خلال الزيارة رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، وعددًا من مسؤولي مجلس الأعيان، كما يلتقي عددًا من كبار المسؤولين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

ويضم وفد مجلس الشورى المرافق لمعاليه عضو المجلس رئيس لجنة الصداقة السعودية الأردنية الدكتور إبراهيم بن محمد القناص، وأعضاء المجلس الأستاذ مبارك بن خلف الدوسري، والدكتور هشام بن كمال الفارس، والدكتورة عائشة بنت علي عريشي ، والدكتورة أميرة بنت أحمد الجعفري، والدكتورة نجوى بنت عبدالكريم الغامدي ، وعددًا من المسؤولين في المجلس.