شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم الثلاثاء.. جامعة القصيم تحول الدراسة الحضورية عن بُعد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة القصيم تحويل الدراسة الحضورية اليوم الثلاثاء، إلى نظام الدراسة عن بُعد لجميع طلاب وطالبات الجامعة في جميع مقرات الجامعة.

يأتي ذلك استنادًا لتقرير المركز الوطني للأرصاد، ونظرًا إلى التقلبات الجوية في منطقة القصيم.

أمطار متوسطة

توقع المركز الوطني للأرصاد من أمطار متوسطة على أجزاء من منطقة القصيم اليوم الثلاثاء، تستمر حتى الساعة 9 صباحًا.



ويشمل التنبيه: الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء والخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور.

أما التأثيرات المصاحبة فتشمل رياحًا شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.