شكرا لقرائتكم خبر عن رصد 2367 مخالفة مباني خلال شهر مارس بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت أمانة محافظة جدة من خلال متابعتها لمخالفات المباني خلال شهر مارس عن رصد 2367 مخالفة في عدد من الأحياء، وذلك في إطار مهامها للارتقاء بالخدمات ومعالجة مظاهر التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري للمدينة.

وأوضحت الأمانة أن جهود الرقابة التي نفذتها البلديات الفرعية خلال الشهر الماضي تأتي في إطار خطة دعم مكثفة لتحسين المشهد الحضري ورصد مخالفات المباني بكل أشكالها، مبينة أن الأعمال الميدانية نتج عنها إشعار 5,218 موقعا مخالفاً لتصحيح وضعهم.

وبينت أن المخالفات التي جرى رصدها تنوعت ما بين عدم وجود لوحة بمواقع البناء توضح بيانات الرخصة أو عدم صيانتها وعدم وجود حاوية لمخلفات ترميم المباني وزيادة مسافة التشوين عن الحد الأقصى المسموح به بين حد الملكية والسور المؤقت ،إضافة الى تهالك السور المؤقت وعدم صيانته، وعدم التعاقد مع ناقل نفايات مؤهل من الأمانة أثناء تنفيذ أعمال بناء أو هدم أو ترمي.