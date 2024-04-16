شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم تبوك" يعتمد مواعيد الدوام الصيفي لمدارس المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، مواعيد الدوام الصيفي في جميع مدارس المنطقة الحكومية والأهلية والقطاعات التعليمية التابعة لها بنين وبنات وذلك ابتداءً من يوم الأحد 12 /10/ 1445هـ.

ووجه المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك ماجد بن عبدالرحمن القعير، المدارس بالتقيد بأوقات الدوام الرسمي وفق التوقيت الزمني الذي عُمم على جميع مدارس المنطقة، بحيث يكون الاصطفاف الصباحي في تمام الساعة 6:45 صباحاً ، وبداية الحصة الأولى في تمام السابعة صباحاً.