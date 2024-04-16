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"تعليم تبوك" يعتمد مواعيد الدوام الصيفي لمدارس المنطقة

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واس - تبوك 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، مواعيد الدوام الصيفي في جميع مدارس المنطقة الحكومية والأهلية والقطاعات التعليمية التابعة لها بنين وبنات وذلك ابتداءً من يوم الأحد 12 /10/ 1445هـ.
ووجه المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك ماجد بن عبدالرحمن القعير، المدارس بالتقيد بأوقات الدوام الرسمي وفق التوقيت الزمني الذي عُمم على جميع مدارس المنطقة، بحيث يكون الاصطفاف الصباحي في تمام الساعة 6:45 صباحاً ، وبداية الحصة الأولى في تمام السابعة صباحاً.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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