شكرا لقرائتكم خبر عن اندلاع حريق في مبنى البورصة التاريخي في الدنمارك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اندلع حريق في مبنى البورصة التاريخي في كوبنهاجن، وهو أحد أقدم المباني في العاصمة الدنماركية، مما تسبب في انهيار قمته.

وقد شوهد تصاعد الدخان الكثيف وألسنة اللهب من المبنى. وقالت شرطة كوبنهاجن إنه سيستمر تطويق المنطقة لبعض الوقت.

وأظهرت الصور التلفزيونية أشخاصا ينقلون عددًا من الأغراض إلى خارج المبنى، من بينها رسومات تاريخية.

ويضم المبنى مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية، من بينها لوحة زيتية تعود للقرن التاسع عشر بعنوان" من بورصة كوبنهاجن" للرسام بيدير كروير، حيث شوهد عدد من الأشخاص وهم يحملونها إلى خارج المبنى.

وأعرب وزير الدفاع الدنماركي ترويلز لوند بولسن عن صدمته، وكتب في منشور عبر منصة إكس: "صور مروعة من مبنى البورصة، أمر محزن للغاية، مبنى أثر يعني الكثير بالنسبة لنا. هذه اللحظة مثل احتراق كنيسة نوتردام "، حيث قارن الحريق بما تعرضت له الكنيسة منذ خمسة أعوام.

ولم يتضح على الفور سبب اندلاع الحريق. ويذكر أنه تم الانتهاء من بناء المبنى في عام 1625، ويعد من أقدم المباني في كوبنهاجن. ويخضع المبنى حاليا لأعمال تجديد، وأصبح مغطي بالسقالات.