شكرا لقرائتكم خبر عن وفد المملكة يبحث التعاون الاستراتيجي مع رئيس أركان الجيش الباكستاني والان نبدء بالتفاصيل

#إسلام_آباد | سمو وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan ووفد المملكة رفيع المستوى يلتقي معالي رئيس أركان الجيش في جمهورية باكستان الإسلامية الفريق أول عاصم منير — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) April 16, 2024





أخبار متعلقة

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووفد المملكة رفيع المستوى اليوم، رئيس أركان الجيش في جمهورية باكستان الإسلامية الفريق أول عاصم منير، وذلك في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.ويضم وفد المملكة، وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، والمستشار في الديوان الملكي محمد التويجري، ومساعد وزير الاستثمار المهندس إبراهيم المبارك، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي، وعددٍ من كبار المسؤولين في وزارة الطاقة، وصندوق الاستثمارات العامة. This is a Twitter Status | سمو وزير الخارجية الأمير This is a Twitter Status This is a Twitter Status ووفد المملكة رفيع المستوى يلتقي معالي رئيس أركان الجيش في جمهورية باكستان الإسلامية الفريق أول عاصم منير— وزارة الخارجية(@KSAMOFA)وجرى خلال اللقاء، استعراض سبل تعزيز علاقات التعاون المتينة في العديد من المجالات، بالإضافة إلى مناقشة تكثيف التعاون الأمني والاستراتيجي بين البلدين الشقيقين بما يساهم في الأمن والسلم الدوليين.