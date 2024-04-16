القبض على مواطن اصطاد 7 كائنات فطرية

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وشددت القوات الخاصة للأمن البيئي على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية، التي تجرم صيد الكائنات الفطرية. مؤكدة أن عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة 10,000 ريال، وعقوبة الصيد في مواسم وأوقات محظور الصيد فيها غرامة 5000 ريال، وعقوبة صيد الضب 3000 ريال.
وأهابت بالمبادرة بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية.
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