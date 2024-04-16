شكرا لقرائتكم خبر القبض على مواطن اصطاد 7 كائنات فطرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الدوريات الميدانية للقوات الخاصة للأمن البيئي، وهي تؤدي مهامها في تنفيذ نظام البيئة بمنطقة المدينة المنورة، على المواطن فهد سليم العميري، لارتكابه مخالفة صيد 7 كائنات فطرية، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى الجهة المختصة.

وشددت القوات الخاصة للأمن البيئي على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية، التي تجرم صيد الكائنات الفطرية. مؤكدة أن عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة 10,000 ريال، وعقوبة الصيد في مواسم وأوقات محظور الصيد فيها غرامة 5000 ريال، وعقوبة صيد الضب 3000 ريال.

وأهابت بالمبادرة بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية.