شكرا لقرائتكم خبر إحباط تهريب مخدرات في جازان والدمام والقصيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب 120 كجم من القات. كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب 170 كجم من القات. وفي الشرقية قبضت المديرية على مقيم من الجنسية الباكستانية، وآخر من الجنسية المصرية لترويجهما 1.2 كجم مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو). وفي القصيم قبضت المديرية على مواطن لترويجه مادة الأمفيتامين المخدر.

كانت هذه تفاصيل خبر إحباط تهريب مخدرات في جازان والدمام والقصيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.