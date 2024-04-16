تعزيز مشاركة المجتمع المحلي في أنشطة محمية الملك سلمان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف تعزيز مشاركة المجتمع المحلي في أنشطتها، استقبلت فعاليات مهرجان محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، الذي تنظمه هيئة تطوير المحمية في المركز الحضاري بمحافظة القريات الأهالي والزوار لليوم الثاني على التوالي.

وشهدت أقسام المهرجان المتنوعة إقبالا لافتا للزوار من مختلف شرائح المجتمع، حيث يأخذ سوق الحرفيين الزائر في رحلة للتعرف على الحرف التقليدية القديمة، بينما تتيح منطقة الحياة الفطرية وجناح المحمية التعرف على تنوع الكائنات الفطرية وجهود المحمية لتنميتها وإكثارها وحماية الأنواع المهددة بالانقراض.

ويستمتع الزوار بفقرات ترفيهية وتراثية مثل: الرقصات الشعبية، وعروض مسرح الفنون الأدائية والمسابقات التفاعلية، بالإضافة إلى منطقة الطفل التي تضم فعاليات مخصصة للصغار من ألعاب ورسم على الوجوه وغيرها، كما تقدم منطقة التشجير والزراعة تجارب التشجير وزراعة البذور، فيما توفر منطقة المطاعم والمقاهي خيارات متنوعة لتلبية أذواق الزوار.

وتتواصل فعاليات المهرجان حتى 18 أبريل الجاري، من الساعة 4 إلى 11 مساء، حيث يستهدف المهرجان التعريف بالمواقع السياحية والترفيهية داخل نطاق المحمية، وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي في أنشطة المحمية.