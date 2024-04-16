شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الشورى" يبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع ملك الأردن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس الشورى الشيخ د. عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

وتناول اللقاء العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين وقيادتيهما، وسُبل توسيع التعاون في مختلف المجالات، لا سيّما ما يتعلق بالمجال البرلماني، وأهمية مواصلة التنسيق حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك. قائمة الحضور حضر اللقاء رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، ورئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، ومدير مكتب جلالة الملك د. جعفر حسان.

