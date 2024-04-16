شكرا لقرائتكم خبر عن وصول أول رحلة من المسار الجوي "الرياض - بكين" والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت قناة الإخبارية وصول أول رحلة من المسار الجوي الجديد الذي يربط "الرياض وبكين".
شكرا لقرائتكم خبر عن وصول أول رحلة من المسار الجوي "الرياض - بكين" والان نبدء بالتفاصيل
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