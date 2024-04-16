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وصول أول رحلة من المسار الجوي "الرياض - بكين"

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن وصول أول رحلة من المسار الجوي "الرياض - بكين" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت قناة الإخبارية وصول أول رحلة من المسار الجوي الجديد الذي يربط "الرياض وبكين".
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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