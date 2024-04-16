شكرا لقرائتكم خبر تدشين النافورة التفاعلية بحديقة الشهداء في الجموم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن أمين العاصمة المقدسة مساعد الداود مشروع النافورة التفاعلية بحديقة الشهداء بمحافظة الجموم شمال مكة المكرمة، على مساحة إجمالية تقدر بـ62,000 م2، وذلك تزامنا مع احتفالات عيد الفطر 1445هـ.

وبينت بلدية المحافظة أن المشروع يأتي ضمن مبادرة «أنسنة المدن وتحسين جودة الحياة»، التي تعد إحدى مستهدفات رؤية المملكة 2030م، لافتة إلى أن النافورة تأتي ضمن مشروع متنزه الشهداء العام بالمحافظة، كما يضم المتنزه عددا من وسائل الترفيه الحديثة والملاعب وجزيرة مائية وجلسات للزوار، وعددا 26 من الحاضنات البلدية لدعم الأسر المنتجة، وغيرها من المرافق، كما يستوعب طاقة استيعابية لعدد كبير من الزوار.

وفي السياق نفسه شارك أمين العاصمة المقدسة أهالي المحافظة فرحة عيد الفطر خلال الحفل الذي أقامته البلدية بهذه المناسبة وحضره المسؤولون وعدد كبير من الأهالي والأعيان، واشتمل الحفل على عدد من الفقرات المميزة والألعاب الشعبية والفلوكلورية والعرضة السعودية وعدد من الفعاليات خلال المخيم الذي أعدته البلدية لهذه المناسبة.

وأوضح الداود أن محافظة الجموم شهدت عددا من المشاريع التنموية والحضارية التي أسهمت في تطوير المحافظة والرفع من جودة الحياة، وخاصة أنها منطقة تمتلك طبيعة خلابة وتتميز بخضرتها وخصوبة أرضها وأجوائها العليلة.

عن النافورة التفاعلية: