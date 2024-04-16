شكرا لقرائتكم خبر عن حتى 9 صباحًا.. أتربة مثارة على أجزاء من الرياض والان نبدء بالتفاصيل

أمطار رعدية

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أتربة مثارة على أجزاء من منطقة الرياض، تستمر حتى الساعة 9 من صباح الأربعاء.ويشمل التنبيه الأفلاج والسليل ووادي الدواسر.بينما تشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.

توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق القصيم والرياض والشرقية، والأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية وحائل.



في حين تكون خفيفة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير.

كما يطرأ إنخفاض في درجات الحرارة على الشرقية والرياض والقصيم، مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية.