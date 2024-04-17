شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. رياح شديدة على أجزاء من المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من رياح شديدة على أجزاء من منطقة المدينة المنورة اليوم الأربعاء، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، ورياح تصل سرعتها إلى (40 – 49) كيلومترًا/ساعة.وتبدأ الظاهرة الساعة 4 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 12 ظهرًا، على الرايس وينبع وبدر ووادي الفرع. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)