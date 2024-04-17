شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. رياح شديدة على أجزاء من المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من رياح شديدة على أجزاء من منطقة المدينة المنورة اليوم الأربعاء، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، ورياح تصل سرعتها إلى (40 – 49) كيلومترًا/ساعة.
وتبدأ الظاهرة الساعة 4 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 12 ظهرًا، على الرايس وينبع وبدر ووادي الفرع. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
وتبدأ الظاهرة الساعة 4 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 12 ظهرًا، على الرايس وينبع وبدر ووادي الفرع. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
الإنذار الأصفر - #منطقة_المدينة_المنورة - #بدر #وادي_الفرع— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) April 16, 2024
للتفاصيل https://t.co/XZ37OmwUab #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/QmY8J5ivpk