بمبلغ قياسي! بيع لوحة رقم ع 1 في مزاد أبشر

شهد مزاد أبشر، الذي أقيم اليوم الثلاثاء، بيع لوحة رقم ع 1 بمبلغ قياسي بلغ 21 مليون ريال، بعد منافسة بين 10 مزايدين.

وتصدرت هذه اللوحة المميزة المزاد، حيث تم بيعها بهذا السعر المرتفع. وبلغت قيمة ضريبة القيمة المضافة للوحة 3 ملايين و 150 ألف ريال.

وكان المزاد شهد عرض لوحتين أخريين هما اللوحة م 33 واللوحة و ل 800، إلى جانب لوحة رقم ع 1 التي حققت هذا الرقم القياسي في البيع.