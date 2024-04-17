بمبلغ قياسي! بيع لوحة رقم ع 1 في مزاد أبشر

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شهد مزاد أبشر، الذي أقيم اليوم الثلاثاء، بيع لوحة رقم ع 1 بمبلغ قياسي بلغ 21 مليون ريال، بعد منافسة بين 10 مزايدين.
وتصدرت هذه اللوحة المميزة المزاد، حيث تم بيعها بهذا السعر المرتفع. وبلغت قيمة ضريبة القيمة المضافة للوحة 3 ملايين و 150 ألف ريال.
وكان المزاد شهد عرض لوحتين أخريين هما اللوحة م 33 واللوحة و ل 800، إلى جانب لوحة رقم ع 1 التي حققت هذا الرقم القياسي في البيع.
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