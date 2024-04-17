شكرا لقرائتكم خبر عن ينطلق غدًا ولمدة 6 أشهر.. كيف تستفيد من التخفيض على المخالفات المرورية؟ والان نبدء بالتفاصيل

تخفيض المخالفات المرورية

التفحيط.

قيادة المركبة تحت تأثير ممنوعات أو مخدر، أو عقاقير محذر من القيادة تحت تأثيرها.

تجاوز السرعة المحددة على الطريق من 120 كلم / ساعة فأقل بأكثر من 50 كلم/ ساعة.

تجاوز السرعة المحددة على الطريق من 140 كلم / ساعة بأكثر من 30 كلم/ ساعة.

الدمام - شريف احمد - تنطلق، غدًا الخميس، خدمة تخفيض المخالفات المرورية 50%، على الغرامات المتراكمة.أعلن المرور السعودي عن شروط الاستفادة من تخفيض المخالفات المرورية المتراكمة قبل تاريخ 18/ 4/ 2024، بنسبة 50%، وذلك عبر تجنب ارتكاب المخالفات المؤثرة في السلامة العامة.حسب بيان المرور السعودي، عبر منصة إكس، اليوم الأربعاء، يشمل تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة 6 أشهر من تاريخ 18 / 4 / 2024 حتى 18/ 10/ 2024.ويسري التخفيض على جميع المخالفات المرورية الواردة في نظام المرور، ويستفيد منه جميع مرتكبي المخالفات من مواطنين ومقيمين وزوار ومواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وعلى المستفيد تجنب ارتكاب هذه المخالفات حتى لا يستبعد من التخفيض.