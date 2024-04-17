ترشيح 10 آلاف معلم لمبادرة القدرات الرقمية

أعلن المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي ترشيح 10 آلاف من شاغلي الوظائف التعليمية «بنين، بنات» لحضور برامج تدريبية «غير متزامنة»، بالتعاون مع الأكاديمية السعودية الرقيمة في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك ضمن مبادرة تنمية القدرات الرقمية لشاغلي الوظائف التعليمية.

8 آلاف دورة

أوضح المعهد أن البرنامج يوفر أكثر من 8 آلاف دورة تدريبية بمستويات متعددة في المجالات التقنية الواعدة: علم البيانات، الذكاء الاصطناعي، البرمجيات والتطبيقات، وتقنيات التعلم، والاتصالات، والبحث والابتكار، تقنية المعلومات، الأمن السيبراني، إنترنت الأشياء والأنظمة المدمجة، البنية التحتية الرقمية، التحول الرقمي، الجغرافيا المكانية ونظام تحديد المواقع، أشباه الموصلات وأجهزة الاستشعار والإلكترونيات الضوئية، براءات الاختراع والملكية الفكرية، والمهارات الناعمة.

أولوية القبول

حدد المعهد الـ 23 من شوال الجاري موعدًا أخيرًا للتسجيل في البرنامج، وفترة التدريب تمتد لـ 12 أسبوعًا، بدءً من تفعيل رخصة الدخول للبرنامج، والبرنامج متاح لكافة التخصصات، ويشمل جميع مناطق ومحافظات المملكة، مع التأكيد على أولوية القبول للتسجيل المبكر حتى استكمال العدد، ويهدف البرنامج إلى بناء قدرات رقمية وطنية، ودعم قطاعات الاقتصاد الرقمي والبحث والتطوير والابتكار والفضاء، واستقطاب ودعم المواهب والكفاءات الوطنية.

6 مزايا وحوافز للتدريب

01- مسارات تدريبية متنوعة ومعتمدة من المعهد.

02- يمنح المرشحون شهادة حضور البرنامج التدريبي من المعهد في المسارات المعتمدة من المعهد.

03- تحتسب ساعات التطوير المهني للمسار ضمن نقاط التطوير المهني للترقية، وموثقة من المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني.

04- لا رسوم على البرامج التدريبية، إذ إن التكاليف مدعومة بالكامل، ولا يوجد أي مقابلات شخصية في مرحلة القبول للبرنامج.

05- شهادة معتمدة من منصة كورسيرا والأكاديمية السعودة الرقمية على منصة فيوتشر أكس.

06- دورات إلكترونية، تتضمن سهولة الوصول لها بأي وقت وأي مكان، وتتسم بالمرونة، ويمكن إتمام الدورات بأي وقت دون الارتباط بجدول محدد.