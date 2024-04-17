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"تنظيم الإعلام" تعلن إلزامية التسجيل المهني بدءًا من 30 إبريل

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اليوم – الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام عن إلزامية التسجيل المهني للإعلاميين اعتبارًا من 30 أبريل 2024.
وقالت الوزارة عبر صفحتها على "إكس"، إنع لا عمل إعلامي بدون تسجيل مهني حماية لحقوق الإعلاميين وإثباتًا لمهنتهم
وأوضحت أن القرار يطبق اعتبارا من 30 أبريل 2024، محذرة من مخالفة ممارسة العمل الإعلامي بدون التسجيل.
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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