شكرا لقرائتكم خبر عن "تنظيم الإعلام" تعلن إلزامية التسجيل المهني بدءًا من 30 إبريل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام عن إلزامية التسجيل المهني للإعلاميين اعتبارًا من 30 أبريل 2024.

وقالت الوزارة عبر صفحتها على "إكس"، إنع لا عمل إعلامي بدون تسجيل مهني حماية لحقوق الإعلاميين وإثباتًا لمهنتهم

وأوضحت أن القرار يطبق اعتبارا من 30 أبريل 2024، محذرة من مخالفة ممارسة العمل الإعلامي بدون التسجيل.