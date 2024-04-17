شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة عسير تقبض على مقيم لتحرشه بامرأة والان نبدء بالتفاصيل

عقوبة التحرش

الدمام - شريف احمد - قبضت شرطة منطقة عسير على مقيم من الجنسية اليمنية، لتحرشه بامرأة.وجرى إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للنيابة العامة.تواصل الجهات الأمنية ضبط المخالفين على كافة الأصعدة وتحذر من ارتكاب المخالفات التي تستوجب الإيقاف والتحويل للنيابة العامة، ومن بينها جريمة التحرش.https://x.com/security_gov/status/1780567062114373767وقال القاضي بالمحكمة الجزائية سابقًا، أستاذ القانون الخاص، د يوسف الغامدي، إن العقوبات ضد المتحرشين زاجرة للمجرمين المعتدين على أعراض الآمنين ورادعة لمن تسول له نفسه بالاعتداء أو الإخلال بالنظام.وأكد أن عقوبة جريمة التحرش تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة مالية مغلظة تصل إلى 300 ألف ريال.