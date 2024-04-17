شكرا لقرائتكم خبر عن مزاد أبشر.. بيع لوحة سيارة بـ 21 مليون ريال خلال 10 دقائق و48 ثانية والان نبدء بالتفاصيل

مزاد حرف وحرفين

الدمام - شريف احمد - بيعت لوحة سيارة بـ 21 مليون ريال بدون الضريبة المضافة بعد 10 مزايدات، في مزاد أبشر للوحات السيارات ذات الحرف والحرفين، وذلك خلال توقيت 10 دقائق و48 ثانية من بدء المزاد.وبعد إضافة الضريبة المضافة المقدرة بـ 3.15 مليون ريال، إلى اللوحة صاحبة العنوان: (ع 1) (E 1)، فإن تكلفتها تبلغ 24.15 مليون ريال.بدأ مزاد حرف وحرفين في مزاد اللوحات الإلكتروني عبر أبشر أمس الـ16 من إبريل، وانتهى في نفس اليوم الساعة الـ10 مساءً.واشتمل على لوحات بعنوان ع 1، م 33، ول 800.

وأوضحت أبشر أن طريقة وصول المزايدين إلى الخدمة كانت عبر الدخول إلى موقع المنصة ثم اختيار "خدمات" من تبويب "خدماتي"، وبعدها اختيار "المرور" ثم اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.