شرطة عسير تقبض على يمني تحرش بامرأة

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معالجة أوضاع 531 من الدواب الضالة
عالجت أمانة منطقة تبوك أوضاع ما يزيد على 531 من الدواب الضالة، ضمن جهودها في الحد من انتشار الدواب في مختلف الأحياء.وأوضح وكيل الأمين...
تراضي تنهي 7700 قضية بالصلح
أنهت وزارة العدل من خلال مركز المصالحة 7700 قضية تجارية صلحًا، عبر منصة (تراضي) الإلكترونية، وذلك حتى نهاية 2023، بعيدًا عن الدعاوى...
إزالة 720 طن نفايات بالشرقية
نفذت أمانة المنطقة الشرقية العديد من الأعمال بمحافظة الخفجي خلال الأسبوع الماضي، ضمن جهودها في تقديم الخدمات البلدية المختلفة، في...
إزالة تعدي على شارع بحي العزيزية بمكة المكرمة
بتوجيه من نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل، أزالت الجهات المعنية في إمارة منطقة مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة...
محافظ الطائف يدشن مهرجان مزارعي الورد الطائفي
دشن محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار آل سعود مساء اليوم فعاليات مهرجان مزارعي الورد الطائفي، الذي ينظمه مكتب وزارة البيئة والمياه...
الشرقية تسجّل أعلى كمية بالأمطار
سجّلت المنطقة الشرقية أعلى معدلٍ كميات هطول الأمطار بـ (53.8) ملم، في حرس حدود منيفة بالجبيل، وذلك ضمن (8) مناطق بالمملكة شهدت هطول...
القنصلية السعودية في دبي تدعو مواطنيها المتضررين من الأمطار للتواصل معها
دعت القنصلية السعودية في دبي، المواطنين المتضرّرين من الحالة المطرية في الإمارة والإمارات الشمالية، إلى التواصل معها بالاتصال على...
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