شرطة عسير تقبض على يمني تحرش بامرأة

معالجة أوضاع 531 من الدواب الضالة عالجت أمانة منطقة تبوك أوضاع ما يزيد على 531 من الدواب الضالة، ضمن جهودها في الحد من انتشار الدواب في مختلف الأحياء.وأوضح وكيل الأمين... تبوك: تبوك: دوت الخليج 08 شوال 1445 هـ 08 شوال 1445 هـ تراضي تنهي 7700 قضية بالصلح أنهت وزارة العدل من خلال مركز المصالحة 7700 قضية تجارية صلحًا، عبر منصة (تراضي) الإلكترونية، وذلك حتى نهاية 2023، بعيدًا عن الدعاوى... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 08 شوال 1445 هـ 08 شوال 1445 هـ إزالة 720 طن نفايات بالشرقية نفذت أمانة المنطقة الشرقية العديد من الأعمال بمحافظة الخفجي خلال الأسبوع الماضي، ضمن جهودها في تقديم الخدمات البلدية المختلفة، في... الدمام: دوت الخليج الدمام: دوت الخليج 08 شوال 1445 هـ 08 شوال 1445 هـ إزالة تعدي على شارع بحي العزيزية بمكة المكرمة بتوجيه من نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل، أزالت الجهات المعنية في إمارة منطقة مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة... مكة المكرمة :دوت الخليج مكة المكرمة :دوت الخليج 08 شوال 1445 هـ 08 شوال 1445 هـ محافظ الطائف يدشن مهرجان مزارعي الورد الطائفي دشن محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار آل سعود مساء اليوم فعاليات مهرجان مزارعي الورد الطائفي، الذي ينظمه مكتب وزارة البيئة والمياه... الطائف: دوت الخليج الطائف: دوت الخليج 08 شوال 1445 هـ 08 شوال 1445 هـ الشرقية تسجّل أعلى كمية بالأمطار سجّلت المنطقة الشرقية أعلى معدلٍ كميات هطول الأمطار بـ (53.8) ملم، في حرس حدود منيفة بالجبيل، وذلك ضمن (8) مناطق بالمملكة شهدت هطول... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 08 شوال 1445 هـ 08 شوال 1445 هـ القنصلية السعودية في دبي تدعو مواطنيها المتضررين من الأمطار للتواصل معها دعت القنصلية السعودية في دبي، المواطنين المتضرّرين من الحالة المطرية في الإمارة والإمارات الشمالية، إلى التواصل معها بالاتصال على... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 08 شوال 1445 هـ 08 شوال 1445 هـ

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