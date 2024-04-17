اخبار السعوديه

شرطة عسير تقبض على يمني تحرش بامرأة

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معالجة أوضاع 531 من الدواب الضالة

عالجت أمانة منطقة تبوك أوضاع ما يزيد على 531 من الدواب الضالة، ضمن جهودها في الحد من انتشار الدواب في مختلف الأحياء.وأوضح وكيل الأمين...

25e04d8784.jpg08 شوال 1445 هـ

تراضي تنهي 7700 قضية بالصلح

أنهت وزارة العدل من خلال مركز المصالحة 7700 قضية تجارية صلحًا، عبر منصة (تراضي) الإلكترونية، وذلك حتى نهاية 2023، بعيدًا عن الدعاوى...

icon-byline.pngالرياض: دوت الخليج
icon-clock.png08 شوال 1445 هـ

إزالة 720 طن نفايات بالشرقية

نفذت أمانة المنطقة الشرقية العديد من الأعمال بمحافظة الخفجي خلال الأسبوع الماضي، ضمن جهودها في تقديم الخدمات البلدية المختلفة، في...

icon-byline.pngالدمام: دوت الخليج
icon-clock.png08 شوال 1445 هـ

إزالة تعدي على شارع بحي العزيزية بمكة المكرمة

بتوجيه من نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل، أزالت الجهات المعنية في إمارة منطقة مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة...

icon-byline.pngمكة المكرمة :دوت الخليج
icon-clock.png08 شوال 1445 هـ

محافظ الطائف يدشن مهرجان مزارعي الورد الطائفي

دشن محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار آل سعود مساء اليوم فعاليات مهرجان مزارعي الورد الطائفي، الذي ينظمه مكتب وزارة البيئة والمياه...

icon-byline.pngالطائف: دوت الخليج
icon-clock.png08 شوال 1445 هـ

الشرقية تسجّل أعلى كمية بالأمطار

سجّلت المنطقة الشرقية أعلى معدلٍ كميات هطول الأمطار بـ (53.8) ملم، في حرس حدود منيفة بالجبيل، وذلك ضمن (8) مناطق بالمملكة شهدت هطول...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png08 شوال 1445 هـ

القنصلية في دبي تدعو مواطنيها المتضررين من الأمطار للتواصل معها

دعت القنصلية السعودية في دبي، المواطنين المتضرّرين من الحالة المطرية في الإمارة والإمارات الشمالية، إلى التواصل معها بالاتصال على...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png08 شوال 1445 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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