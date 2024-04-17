معالجة أوضاع 531 من الدواب الضالة في تبوك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عالجت أمانة منطقة تبوك أوضاع 531 من الدواب الضالة، ضمن جهودها في الحد من انتشار الدواب في مختلف الأحياء. وأوضح وكيل الأمين للخدمات الدكتور محمد بديوي أنه خلال الأشهر الأولى من عام 2024 عالجت الأمانة أوضاع 3128 دابة، وبزيادة تفوق 100% مقارنة بالعام الماضي 2023، حيث قامت فرق الأمانة المتخصصة بتركيب 100 جهاز طارد للدواب الضالة، يعمل بالطاقة الشمسية وبالموجات فوق الصوتية.

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