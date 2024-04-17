شكرا لقرائتكم خبر عن جنوب الصين الجوية تحتفل بإطلاق أول مسار مباشر إلى المملكة والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام