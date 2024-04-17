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شكرا لقرائتكم خبر عن جنوب الصين الجوية تحتفل بإطلاق أول مسار مباشر إلى المملكة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أقامت خطوط جنوب الصين الجوية حدثًا خاصًا للاحتفال بإطلاق الرحلة الافتتاحية للمسار المباشر الذي يربط بين مطار بكين داشينغ الدولي، ومطار الملك خالد الدولي في الرياض، يوم 16 أبريل، ليكون بذلك أول مسار تُطلقه شركة طيران صينية يربط البر الرئيسي الصيني مباشرة بالمملكة العربية السعودية.
وأضاف: تمثل هذه المناسبة بداية حقبة جديدة من التواصل والنمو المتبادل بين البلدين.
وأشار إلى أن هذا المسار يُعزِّز الجسر الذي يربط بين المملكة والصين، متطلعًا للآفاق التي سيفتحها هذا التعاون مع خطوط جنوب الصين الجوية، وما سيُثمر عنه من ربطٍ سلسٍ ودائم بين البلدين.
الصداقة بين الشعبين
وقال نائب المدير العام للجنة التوجيهية التجارية لخطوط جنوب الصين الجوية، تشانغ دونغ شنغ: "يُجسِّد إطلاق هذا المسار الجديد الجهود المشتركة الساعية لتعزيز التعاون بين الصين والمملكة في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والسياحية، كما يُثبِت التزام شركة جنوب الصين بتسهيل الترابط بين "مبادرة الحزام والطريق" ورؤية المملكة 2030".
وأشار إلى أن إطلاق هذا المسار لن يُسهم فحسب في تعزيز التبادل الثقافي والتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، بل سيُوطّد التفاهم المتبادل والصداقة بين الشعبين.
وسُيّرت الرحلة الافتتاحية للمسار بطائرة من طراز "إيرباص A330-300"، وعلى متنها 240 راكبًا، واتّسمت الرحلة بطابعٍ خاص يمزج في تصاميمه بين ملامح الثقافتين السعودية والصينية، احتفالًا بإطلاق المسار الجديد، ما خلق تجربة سفر مميزة.
يذكر أن تسيير الرحلات بين مطار بكين داشينغ الدولي ومطار الملك خالد الدولي يوما السبت والثلاثاء، إذ تغادر الرحلة "CZ5077" المتجهة من مطار بكين داشينغ الدولي إلى الرياض عند الساعة 03:10 مساءً بتوقيت بكين، وتصل إلى مطار الملك خالد الدولي عند الساعة 08:10 مساءً بتوقيت الرياض، وتستغرق الرحلة قرابة 10 ساعات.
وتغادر رحلة العودة "CZ5078" من مطار الملك خالد الدولي عند الساعة 10:10 بتوقيت الرياض، وتهبط في مطار بكين داشينغ الدولي عند الساعة 12:00 من اليوم التالي، وتستغرق الرحلة قرابة 8 ساعات و50 دقيقة.
علامة فارقةوأوضح الرئيس التنفيذي لبرنامج الربط الجوي ماجد خان، أن إطلاق هذه الرحلة الافتتاحية تُمثّل علامة فارقة لخطوط جنوب الصين الجوية، بوصفها أول رحلة جوية لشركة طيران صينية تهبط على أرض المملكة العربية السعودية.
وأضاف: تمثل هذه المناسبة بداية حقبة جديدة من التواصل والنمو المتبادل بين البلدين.
فرص جديدة للزوّارووأوضح خان أن برنامج الربط الجوي، بالتعاون مع جميع الأطراف داخل منظومة الربط الجوي في المملكة، أدى دورًا رئيسيًا في تسهيل هذه الشراكة، التي تفتح بدورها فرصًا جديدة للزوّار السعوديين والصينيين على حدٍ سواء، والذين يتطلعون لاستكشاف تاريخ وثقافة البلدين.
وأشار إلى أن هذا المسار يُعزِّز الجسر الذي يربط بين المملكة والصين، متطلعًا للآفاق التي سيفتحها هذا التعاون مع خطوط جنوب الصين الجوية، وما سيُثمر عنه من ربطٍ سلسٍ ودائم بين البلدين.
الصداقة بين الشعبين
وقال نائب المدير العام للجنة التوجيهية التجارية لخطوط جنوب الصين الجوية، تشانغ دونغ شنغ: "يُجسِّد إطلاق هذا المسار الجديد الجهود المشتركة الساعية لتعزيز التعاون بين الصين والمملكة في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والسياحية، كما يُثبِت التزام شركة جنوب الصين بتسهيل الترابط بين "مبادرة الحزام والطريق" ورؤية المملكة 2030".
وأشار إلى أن إطلاق هذا المسار لن يُسهم فحسب في تعزيز التبادل الثقافي والتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، بل سيُوطّد التفاهم المتبادل والصداقة بين الشعبين.
ملامح الثقافتين السعودية والصينية
وسُيّرت الرحلة الافتتاحية للمسار بطائرة من طراز "إيرباص A330-300"، وعلى متنها 240 راكبًا، واتّسمت الرحلة بطابعٍ خاص يمزج في تصاميمه بين ملامح الثقافتين السعودية والصينية، احتفالًا بإطلاق المسار الجديد، ما خلق تجربة سفر مميزة.
يذكر أن تسيير الرحلات بين مطار بكين داشينغ الدولي ومطار الملك خالد الدولي يوما السبت والثلاثاء، إذ تغادر الرحلة "CZ5077" المتجهة من مطار بكين داشينغ الدولي إلى الرياض عند الساعة 03:10 مساءً بتوقيت بكين، وتصل إلى مطار الملك خالد الدولي عند الساعة 08:10 مساءً بتوقيت الرياض، وتستغرق الرحلة قرابة 10 ساعات.
وتغادر رحلة العودة "CZ5078" من مطار الملك خالد الدولي عند الساعة 10:10 بتوقيت الرياض، وتهبط في مطار بكين داشينغ الدولي عند الساعة 12:00 من اليوم التالي، وتستغرق الرحلة قرابة 8 ساعات و50 دقيقة.