معالجة أوضاع 531 من الدواب الضالة

عالجت أمانة منطقة تبوك أوضاع ما يزيد على 531 من الدواب الضالة، ضمن جهودها في الحد من انتشار الدواب في مختلف الأحياء.

وأوضح وكيل الأمين للخدمات، الدكتور محمد بديوي، أنه خلال الأشهر الأولى من عام 2024 عالجت الأمانة أوضاع 3128 دابة، وبزيادة تفوق 100% مقارنة بالعام الماضي 2023، حيث قامت فرق الأمانة المتخصصة بتركيب 100 جهاز طارد للدواب الضالة، يعمل بالطاقة الشمسية وبالموجات فوق الصوتية، ووُضِعت هذه الأجهزة في الأحياء الطرفية المحاذية للمزارع ووادي أبو نشيفة وضبعان، بهدف الحد من دخول الدواب إلى المناطق السكنية.

وأكد أن هذه الجهود تأتي في إطار التزام أمانة تبوك بتوفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين والمقيمين، مع استمرار تكثيف الجهود لمعالجة هذه الظاهرة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.