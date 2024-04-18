شكرا لقرائتكم خبر استقبال طلبات تصاريح إسكان الحج حتى نهاية شوال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت لجنة إسكان الحجاج بالمدينة المنورة عن مواصلة استقبال طلبات إصدار تصاريح إسكان الحجاج لموسم حج عام 1445هـ.

ودعت اللجنة الراغبين في الحصول على هذه التصاريح، إلى سرعة مراجعتها والتأكد من استيفاء جميع الاشتراطات الواجب توفرها وفقا للائحة، مشيرة إلى أن آخر موعد لإصدار تصاريح إسكان الحجاج هو نهاية شهر شوال الحالي.

وكانت أمانة العاصمة المقدسة دعت في وقت سابق جميع أصحاب المباني الذين يرغبون في تأجيرها بالمسارعة بتقديم طلباتهم عبر المكاتب الهندسية في أوقات مبكرة كسبا للوقت وتفاديا للتأخير والازدحام، مع ضرورة تطبيق كافة الاشتراطات واستيفاء جميع عناصر السلامة والأمان المطلوب توفيرها وفقا للائحة الاشتراطات الإنشائية واشتراطات السلامة المعلنة والمتاحة عبر موقع الأمانة للاطلاع على كافة الشروط المطلوبة.

واشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي من لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة التي تنفذها عبر المكاتب الهندسية المعتمدة، وذلك لحث الملاك والمستثمرين للمباني المجهزة لإسكان الحجاج للتقدم بالطلبات في أسرع وقت ممكن، ولضمان تهيئة الأوضاع الكفيلة بتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.