اخبار السعوديه

منصة تراضي تنهي 7700 قضية تجارية بالصلح

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر منصة تراضي تنهي 7700 قضية تجارية بالصلح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - أنهت وزارة العدل خلال مركز المصالحة 7700 قضية تجارية صلحا، عبر منصة تراضي الالكترونية، وذلك حتى نهاية 2023، بعيدا عن الدعاوى القضائية، وأروقة المحاكم، خلال إجراءات ميسرة وسريعة، وذلك تحقيقا لمستهدفات مبادرة «تفعيل منظومة المصالحة»، إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، ضمن رؤية المملكة 2030.

ويقدم مركز المصالحة خدمات الصلح، خلال منصة تراضي الرقمية taradhi.moj.gov.sa، إذ يهدف المركز إلى نشر ثقافة الصلح في المجتمع، ليصبح البديل المفضل لتسوية النزاعات، عبر مصلحين مؤهلين ومتخصصين في مختلف مسارات النزاع، ضمن إجراءات مؤسسية وتشريعات معتمدة، مما يسهم في تهيئة البيئة الاستثمارية الآمنة.

وتُعد وثائق الصلح الصادرة عن المنصة، سندات تنفيذية، يمكن تنفيذها عبر قضاء التنفيذ، في حال إخلال الاتفاقات المدونة بالوثيقة.

كما شهدت رحلة المستفيد من خدمات منصة «تراضي»، تحسنا بإطلاق عدد من المزايا والخصائص، التي تسهم في تسهيل وتسريع إجراءات المصالحة، وتقليل العبء والجهد البشري، إضافة إلى تطبيق التكامل الالكتروني مع الجهات الداخلية، وتبادل البيانات بين الأنظمة، وتحسين البنية التحتية لضمان استقرار النظام.

أهداف المركز

  • نشر ثقافة الصلح في المجتمع.
  • بديل مفضل لتسوية النزاعات.
  • مصلحون مؤهلون ومتخصصيون.
  • إجراءات مؤسسية وتشريعات معتمدة.
  • تهيئة البيئة الاستثمارية الآمنة.

كانت هذه تفاصيل خبر منصة تراضي تنهي 7700 قضية تجارية بالصلح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا