شكرا لقرائتكم خبر ملتقى عمران الباحة يعزز حماية وصون التراث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنظم جمعية علوم العمران بمنطقة الباحة اليوم ملتقى العمران بمناسبة اليوم العالمي للتراث، وذلك على مسرح أمانة الباحة.

وأوضح رئيس الجمعية المهندس سعيد آل صقر أن الملتقى يأتي بالتعاون مع أمانة المنطقة، ويهدف إلى تعزيز الوعي العام بأهمية التراث عموما، ومضاعفة الجهود اللازمة لحماية التراث وصونه والحفاظ عليه وذلك تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030م.

وبين أن الملتقى يشهد مشاركة نخبة من المختصين في مجال التراث العمراني من خلال عقد ثلاث محاضرات تتضمن الأولى «تاريخ وتطلعات» يقدمها عضو هيئة التدريس بكلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك سعود الدكتور علي الثويني، والمحاضرة الثانية عن التقنيات الحديثة لتوثيق العمران يقدمها عضو هيئة التدريس بكلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور أحمد البيك، فيما تتحدث المحاضرة الثالثة عن الإمكانيات المستقبلية للبناء بالحجارة مع المهتم بالتراث العمراني المهندس يزيد الشهري.