شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة اليوم.. فرصة هطول أمطار على 3 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن طقس اليوم الخميس، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة، على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة.

تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة. البحر الأحمر الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-35 كم/ساعة، وتكون جنوبية إلى جنوبية شرقية باتجاه مضيق باب المندب بسرعة 30-50 كم/ساعة.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر يصل إلى مترين ونصف باتجاه مضيق باب المندب.

حالة البحر: خفيف الموج يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب. الخليج العربي الرياح السطحية: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، تتحول مساءً شمالية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-30 كم/ساعة.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر.

حالة البحر: خفيف الموج.