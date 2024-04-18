14 إجراء لمواجهة الحالة المطرية

تزامنا مع الحالة المطرية خلال الأسبوع المنصرم خاصة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، الباحة، عسير، الشرقية، والحدود الشمالية، استنفرت الأمانات جهودها لإزالة آثار الأمطار بنحو 14 إجراء أبرزها تنفيذ خطط نزح المياه في المواقع غير المخدومة بشبكة تصريف السيول، ومتابعة حركة المركبات في الطرقات، وتنفيذ خطط وآليات التعامل مع طوارئ السيول والأمطار وإدارة الكوارث.

وأوضحت نشرة الأمطار اليومية، الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد، تسجيل محطة الرصد الهيدرولوجي والمناخي في مطار الأحساء، هطول أمطار بلغت كميتها 18.2 ملم، وفي الأحساء 12.9 ملم، فيما سجل مركز يبرين الإثنين الماضي هطول أمطار بلغت كميتها 21.1 ملم. وكشف المتحدث الرسمي في أمانة الأحساء خالد بوشل لـ"دوت الخليج" تعامل جهات الاختصاص بالعديد من الإجراءات البلدية تزامنا مع الحالة المطرية.

إجراءات لمواجهة الحالة المطرية

01- تنفيذ خطط نزح مياه الأمطار في المواقع غير المخدومة بشبكة تصريف السيول

02- متابعة حركة المركبات في الطرقات.

03- خطط تنفيذية وآليات للتعامل مع طوارئ السيول والأمطار وإدارة الكوارث.

04- تدعيم الجهود والطاقات البشرية والفنية والخدمية للعمل على مدار الساعة لإنهاء ما تُخلفه الحالة المطرية

05- مباشرة كافة البلاغات الواردة لمركز 940 ومنصات التواصل الاجتماعية

06- تجهيز شبكة تصريف الأمطار للخطوط الرئيسية والفرعية وغرف التفتيش ومصائد الأمطار

07- تأهيل وقائي لمحطات تصريف مياه الأمطار

08- تنظيف أحواض التجمع للمحطات لتفادي أي ترسب للرمال والأتربة

09- استبدال بعض أغطية غرف التفتيش بأغطية أخرى مجهزة لمرور مياه الأمطار

10- تجهيز المعدات والآليات الخاصة ومعالجة مواقع تجمعات مياه الأمطار.

11- حصر كافة مواقع تجمعات السيول والأمطار في المدن والبلدات لتأمين كافة التجهيزات التي تساهم في تسهيل مهام فرق العمل

12- تكليف الكوادر الفنية والإدارية وفرق الطوارئ بخطط مجدولة للعمل أثناء هطول الأمطار على مدار الساعة.

13- تأهيل الجسور والأنفاق ومراقبتها بشكل دوري وإزالة أي عوائق أو بقايا تُوجد على سطح الطريق

14- خطة طوارئ لإغلاق الجسور والأنفاق في حال وجود أي حدث طارئ لضمان سلامة الجميع.