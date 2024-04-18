تراند اليوم : عشقت الموسيقى منذ الطفولة.. بالفيديو: "المغيص" يروي قصة شراء أول "كمنجة" و"عود" بالتقسيط

صحيفة الخليج 365: روى الملحن محمد المغيص، قصة شراء أول "كمنجة" وأول "عود" بالتقسيط.

وقال المغيص، خلال لقائه ببرنامج "وينك"، إنه عشق الموسيقى منذ الطفولة وتحديدا في المرحلة الابتدائية، مشيرا: اشتريت أول كمنجة بقيمة 70 ريال، وأيضاً اشتريت عود بالتقسيط دفعت 30 ريال من ثمنه والباقي تم سداده على فترات.

وأكمل: كنت متعنتاً، وكانت والدتي تقول لي أنت مجنون اشتري عود بـ 70 ريال.

وتابع: الموسيقى كانت هواية بغريزة، وكنت أعشق المزيكا بشغف وجنان لدرجة أني كنت احتضن الكمنجة أثناء النوم.