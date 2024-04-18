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تراند اليوم : عشقت الموسيقى منذ الطفولة.. بالفيديو: "المغيص" يروي قصة شراء أول "كمنجة" و"عود" بالتقسيط

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صحيفة الخليج 365: روى الملحن محمد المغيص، قصة شراء أول "كمنجة" وأول "عود" بالتقسيط.

وقال المغيص، خلال لقائه ببرنامج "وينك"، إنه عشق الموسيقى منذ الطفولة وتحديدا في المرحلة الابتدائية، مشيرا: اشتريت أول كمنجة بقيمة 70 ريال، وأيضاً اشتريت عود بالتقسيط دفعت 30 ريال من ثمنه والباقي تم سداده على فترات.

وأكمل: كنت متعنتاً، وكانت والدتي تقول لي أنت مجنون اشتري عود بـ 70 ريال.

وتابع: الموسيقى كانت هواية بغريزة، وكنت أعشق المزيكا بشغف وجنان لدرجة أني كنت احتضن الكمنجة أثناء النوم.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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